Con la pubblicazione avvenuta pochi minuti fa del C.U. n.1 della L.N.D.- C.R.T., è stata finalmente fatta chiarezza sulla classifica definitiva del campionato di Eccellenza...





...– girone B 2017/18, in seguito alla retrocessione all’ultimo posto della Sestese. In sostanza, si tratta della conferma delle anticipazioni che vi avevamo fornito un paio di settimane fa attraverso le pagine di Calciopiù. Ecco comunque di seguito lo stralcio del Comunicato, che ufficializza la nuova (e definitiva) situazione, che non tiene conto dell'esito dei play-out:



….“Preso atto della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 72/TFN del 19 Giugno 2018 con la quale è stata disposta la retrocessione della Società SESTESE Calcio SSDARL all'ultimo posto del campionato di Eccellenza, Girone B di questo Comitato Regionale; Acquisito il parere dell’Ufficio Giuridico della Lega Nazionale Dilettanti; Rilevato che nessuna norma dell'ordinamento federale prevede e consente una "riscrittura" della classifica (cfr. tra le altre Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, C.U. n. 30/CGF del 2.11.2011) diversa da quella risultante dalla disposta retrocessione; Considerata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, sopra richiamata, si dispone la retrocessione all'ultimo posto in classifica della SESTESE Calcio SSDARL;

P.Q.M. Si pubblica di seguito la classifica definitiva del Campionato di Eccellenza, Girone B:

1.A.C.D. AGLIANESE

2. C.S. PORTA ROMANA A.S.D.

3. A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909

4. U.C. SINALUNGHESE A.S.D.

5. A.S.D.GRASSINA

6. A.S.D.VALDARNO FOOTBALL CLUB

7. U.P.D. BALDACCIO BRUNI

8. A.S.D.ZENITH AUDAX

9. S.S. SIGNA 1914 A.D.

10. U.S. CASTIGLIONESE A.S.D.

11. U.S.D. ANTELLA 99

12. A.S.D. LASTRIGIANA

13. POL. BUCINESE A.S.D.

14. A.S.D. BADESSE CALCIO

15. SSD a r.l. JOLLY MONTEMURLO

16. SESTESE CALCIO SSD. a r.l.



In considerazione di quanto sopra enunciato si dispone la retrocessione al Campionato di Promozione - stagione sportiva 2018/19 delle Società A.S.D. BADESSE CALCIO, SSD a r.l. JOLLY MONTEMURLO, SESTESE CALCIO SSD. a r.l. classificatesi rispettivamente al 14°, 15° e 16° posto della suddetta classifica."