Su Calciopiù in edicola e online da domani mattina le foto e i commenti sull'avventura trionfale degli Juniores della Lastrigiana e sulle imprese sportive degli Allievi dello Scandicci...



... e dei Giovanissimi della Sestese, grandi protagonisti a livello nazionale. E poi le decisioni ufficiali del CRT da noi anticipate una quindicina di giorni fa circa la nuova classifica del campionato di Eccellenza girone B (la Bucinese nella prossima stagione giocherà in Eccellenza al posto della Sestese), le indiscrezioni sul processo sportivo di secondo grado in programma a fine settimana che vede coinvolto, oltre ad alcuni tesserati, anche il Firenze Ovest, i probabili gironi della Promozione, tutte le notizie di mercato dalla Serie D ai campionati regionali allievi e giovanissimi, i “ripescaggi” nei tornei juniores, allievi e giovanissimi, i posti a disposizione nei campionati dilettanti, le foto e i commenti sugli ultimi tornei della stagione, i servizi speciali su Giovani Granata Monsummano, Cerbaia, Tavola Calcio, Stella Rossa, Isolotto e Casellina.