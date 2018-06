Il rapporto fra Polisportiva Margine Coperta e Juventus Football Club continua per altre due stagioni agonistiche, fino al giugno 2020. In questi giorni è stato siglato l'accordo...





...per la prosecuzione della partnership con obiettivo la crescita dello staff tecnico e dei tanti ragazzi del vivaio che ogni giorno solcano i campi da gioco al centro sportivo “Renzo Brizzi” di via Togliatti. “È una grande soddisfazione e un grande merito per la nostra società, per il lavoro svolto in questi anni e per il salto di qualità che abbiamo visto nell'ultima stagione”, commenta il direttore generale della Polisportiva (e osservatore ufficiale Juventus), Antonio Bongiorni. Aggiunge Giancarlo Brizzi, vicepresidente del Margine Coperta: “Il rinnovo del rapporto con la Juventus per i prossimi due anni, è la conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla nostra società, sia a livello tecnico che organizzativo e amministrativo. La Scuola Calcio sarà quindi ulteriormente curata e potenziata”. Da settembre a giugno prossimi proseguiranno dunque le visite dei tecnici della Juve a Margine (in tutto 6 giornate), lo stage di tre giorni a Vinovo per gli allenatori e il torneo delle Academy bianconere, dove le squadre del Margine Coperta si sono sempre distinte per qualità del gioco e organizzazione. In più, il club piemontese guarda con attenzione ai talenti in erba della Polisportiva: già due 2004 (Manfredini e Vignotti) sono stati visionati più volte, e ci sono alcuni campioncini del 2005 sotto osservazione. “Il nostro ringraziamento particolare va a Stefano Braghin, responsabile del settore giovanile della Juventus. Il nostro obiettivo adesso è proseguire la grande tradizione della società, che vuole ripartire alla grande e tornare ai massimi livelli del calcio giovanile”, chiude Bongiorni.