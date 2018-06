Partite : Sestese in campo all'assalto del tricolore Giovanissimi! LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 42 letture ) E’ il momento della Sestese. Terminata la finale Allievi, al “Santa Monica” di Misano Adriatico (RN) è ora il momento della finale Giovanissimi Dilettanti. In campo i veneti del...



...Liventina e, appunto, i rossoblu della Sestese. Si comincia in perfetto orario (ore 19.00), davanti a una discreta cornice di pubblico e con una temperatura calda ma gradevole per una leggera brezza che arriva dal mare. Queste le formazioni in campo:



Sestese - Liventina 0-1 p.t

SESTESE: Chellini, Nocentini, Comelli, Grazzini, Pacini, Becattini, Sitzia, Frongillo, Ermini, Capetta, Viti. A disp.: Ponzalli, Vigni, Materassi, Mearini, Salliu, Cassai, Piampiani, Ciotola, Maffei. All.: Lorenzo Rosadini.

LIVENTINA: Da Re, Cia, Pasian, Fin, Zecchin, Fabris, Akafou, Hika (17' Sarr), Bortolin, Drame, Serafin. A disp.: Dal Ben, Camolese M., Maritan, Camolese N., Carrer, Tonon, Tesolat, Borsato. All.: Alberto De Nardi.

ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, coad. da Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Andrea Nasti di Napoli.

RETI: 33' Bortolin



La partita inizia su buoni ritmi, entrambe le squadre sono intenzionate a non concedere spazio alla manovre avversarie, ma il Liventina riesce comunque a rendersi pericoloso in più occasioni, come all'11' con Diakite e al 19' con Sarr che, da poco entrato al posto di Hika per scelta tecnica, impegna Chellini di testa. La Sestese cerca di proporsi ma non trova sbocchi, i veneti premono e collezionano angoli. Intanto è calato il sole ma i numeri (dorati) sulle maglie (verdi) del Liventina, non si vedono lo stesso... Al 32' la Sestese costruisce un'opportunità con un calcio d'angolo, ma non ottiene nulla di concreto. Sul ribaltamento di fronte, il Liventina passa: cross da destra di Fabris, interviene al volo Bortolin che non lascia scampo a Chiellini. 1-0. La Sestese si riversa in avanti e prova subito a replicare, ma dopo 2 minuti di recupero, il signor Pascarella manda le squadre negli spogliatoi.









