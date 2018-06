Partite : In corso la finale Allievi Dilettanti: Giorgione avanti 2-0 LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 7 letture ) Ha preso il via alle 17.00, allo stadio “Santa Monica” di Misano Adriatico (RN), la finalissima scudetto della categoria Allievi Dilettanti. Di fronte i veneti del Giorgione...





...(Castelfranco Veneto, Treviso) e gli umbri del Campitello (Terni). Entrambe le formazioni sono alla loro prima partecipazione ad una finale nazionale, il Campitello inoltre può vantare anche il primato di essere la prima squadra dell’Umbria ad arrivare a questo traguardo. Unica nota negativa per la squadra di mister Cavalli, l'assenza del match winner Vinci, che ha rimediato contro la Caronnese il secondo giallo e salterà la finalissima, dopo essere stato fin qui il trascinatore dei suoi.

In casa Giorgione invece, soddisfazione per il recupero del centravanti Diakite e di Maritan, che hanno scontato a loro volta il turno di squalifica.

Ecco le formazioni in campo:



Campitello - Giorgione 0-2

CAMPITELLO: Battistini (71' Menicucci), Kola (53' Borghetti), Pressi, Di Bari, Grifoni, Testarella (64' Cardinelli), Marini (44' Scimmi), Babucci (48' Mazzoni), Leonardi, Lorusso, Lora Almonte. A disp.: Nasetti, Satolli, Guri, Bianconi. All.: Alessandro Cavalli.

GIORGIONE: Daffrè, Basso, Tonin, Salomone, Bevilacqua, Napoletano (61' Iezzi), Vendramin, Fassina, Diakite (57' Boldrini), Salvador, Pollon. A disp.: Zanoni, Bambore, Dalla Santa Casa, Maritan, Zugno, Neamtu, Pasinato. All.: Stefano Esposito.

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, coad. da Valente di Roma 2 e Vitale di Ancona. Quarto uomo: Pascarella.

RETI: 19’ e 51' Fassina

NOTE: espulso Leonardi al 60'



Campitello e Giorgione si affrontano a viso aperto fin dai primi minuti; la partita è combattuta ed avvincente e tutto sommato equiulibrata. Ma al 19' il punteggio si sblocca: cross dalla destra di Napoletano, al centro Fassina si fa trovare pronto ed insacca. Poco dopo bella occasione anche per il Campitello, con Leonardi dopo un'azione condotta da Lorusso, ma Salomone chiude con efficacia. Buon ritmo ed agonismo in campo, ma fino all'intervallo non succede altro. Al 42' il signor Carrione manda tutti negli spogliatoi.

La ripresa si apre con gli stessi uomini in campo e con un Campitello determinato e aggressivo fin dalle prime battute. Ma al 51' il Giorgione raddoppia: errato disimpegno del portiere umbro Battistini su palla innocua che favorisce Fassina (ancora lui!) che da posizione centrale appena dentro l'area, prende la mira e sigla il 2-0. E' una mazzata per gli umbri, soprattutto per il modo in cui è arrivato questo gol... La squadra di Cavalli riparte a testa bassa ma al 60' subisce un altro duro colpo: Leonardi viene ammonito, applaude polemicamente l'arbitro che rincara la dose ed estrae il rosso. Campitello in 10.







