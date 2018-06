Il gran momento è arrivato! Questo pomeriggio, alle ore 19,00 allo stadio “Santa Monica” di Misano Adriatico (RN), i Giovanissimi della Sestese affronteranno i pari età del Liventina...





per tentare di vincere lo scudetto. I rossoblù allenati da Lorenzo Rosadini hanno superato piuttosto agevolmente il girone delle "final six", vincendo gara 1 contro la Virtus Bergamo per 3-2 e gara 3 contro il Real Casarea per 3-0. Percorso diverso quello dei trevigiani del Liventina, che hanno dilagato in gara 2 contro il Calcio Sicilia (4-0) e pareggiato (con qualche sofferenza…) in gara 3 contro il Tor di Quinto (1-1).

Curiosamente pressoché identico il palmares delle due società, con un titolo nazionale della categoria Giovanissimi per parte (2005/06 la Sestese; 2015/16 la Liventina), un secondo posto a testa (2006/07 la Liventina; 2009/10 la Sestese) e un titolo nazionale ciascuna anche nella categoria Allievi (2010/11 i rossoblù di Sesto Fiorentino; 2007/08 i bianco verdi di Motta di Livenza).

Dalla stagione 2012-13 l’allora Liventina Gorghense (tornata solo Liventina dal 14/15) è diventata il primo Centro di Formazione dell’ FC Internazionale al di fuori della Lombardia.

Viste le premesse, sarà una finale degna dell’occasione, fra due squadre di rango del settore giovanile!

Dirigerà l’incontro il signor Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Andrea Nasti di Napoli.