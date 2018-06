Conclusa da poco la stagione 2017/18 con la vittoria dell’Inter ai danni della Fiorentina per il secondo anno consecutivo, il campionato Primavera è già proiettato verso quella nuova:



...sono infatti state rese note date e modalità per la stagione 2018/19. Intanto è confermata la formula della suddivisione in “Primavera 1” e “Primavera 2”, con qualche novità per i 2 raggruppamenti di Primavera 2.

Ma andiamo per gradi:



PRIMAVERA 1

Formula invariata, con 16 squadre partecipanti: Atalanta, Cagliari, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Inter, Genoa, Juventus, Milan, Napoli, Palermo, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese.

Inizio campionato 1 settembre, termine girone di andata 19 gennaio 2019; inizio ritorno 26 gennaio, ultima giornata regoular season 25 maggio. Soste previste: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 22 e 29 dicembre, 5 gennaio, 16 e 23 marzo e 13 aprile. Play out in programma per il 29 maggio (andata) e il 2 giugno (ritorno). Fase finale dal 7 al 15 giugno.

Per quanto riguarda la Coppa Italia: turno preliminare in gara unica il 12 settembre; 1° turno eliminatorio in gara unica 26 settembre; 2° turno eliminatorio in gara unica 31 ottobre; ottavi di finale in gara unica 19 dicembre; quarti di finale in gara unica 23 gennaio; semifinali 6 febbraio (andata) e 6 marzo (ritorno); finale 5 aprile (andata), 12 aprile (ritorno).



PRIMAVERA 2

Confermata la partecipazione di 26 squadre, che saranno suddivise in 2 gironi, determinati da un criterio geografico con Lazio e Salernitana inserite in 2 raggruppamenti diversi per motivi regolamentari, di 13 squadre ciascuno.

Questo l'organico completo: Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Carpi, Cesena, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Foggia, Frosinone, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Livorno, Padova, Parma, Perugia, Salernitana, Pescara, Spal, Spezia, Venezia.



Stabilite anche le date di inizio e fine del campionato: si partirà il 15 settembre con la fine prevista per giorno 11 maggio 2019. Confermata la Supercoppa Primavera 2 tra le vincitrici dei due gironi.

Oltre alle conferme, dopo quanto fatto nella scorsa edizione, la prima gestita dalla Lega B, sono state introdotte anche alcune novità: i playoff saranno allargati ad 8 squadre con le seconde classificate di ogni girone che entreranno subito in scena già dal primo turno e non, come accaduto nella scorsa edizione, dalle semifinali. Per quanto riguarda il turno preliminare, il regolamento prevederà che la partita, da disputare in gara secca in casa della migliore classificata, al termine dei 90′ regolamentari non vedrà supplementari o rigori ma sarà la squadra col vantaggio in classifica staccare il pass per il turno successivo. Le semifinali, sempre in gara secca, prevederanno invece extra time e penalty in caso di pareggio nei tempi regolamentari. Stessa cosa per la finale.

Altra innovazione proposta e che sarà inoltrata alla Figc, è quella di allargare da 3 a 5 il numero delle sostituzioni secondo le modalità già utilizzate in Serie C e nel campionato Berretti, ovvero in 3 momenti del match.