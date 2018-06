E’ stato ufficializzato questa mattina dal presidente uscente Giovanni Giordani, nel corso di una presentazione che si è svolta nel locale ristorante adiacente allo stadio “Torrini”,





il nome del nuovo presidente della Sestese Calcio.

Si tratta di Matteo Melani, 41 anni, ex calciatore proprio della Sestese in Serie D nonché allenatore di calcio giovanile. E proprio coi colori rossoblù Melani aveva vinto qualche anno fa il titolo regionale della categoria Giovanissimi, mentre nella stagione da poco conclusa ha guidato dalla panchina gli Allievi Nazionali del Prato, che hanno perso la finale – scudetto contro il Pordenone appena la settimana scorsa.

L’anno prossimo Melani, oltre a ricoprire la prestigiosa carica di presidente, non abbandonerà la panchina perché si occuperà della guida tecnica degli Juniores Regionali Elite.

Contestualmente è stato presentato anche quello che sarà l’allenatore della prima squadra che, per le note vicende legate alle presunte “combine” delle passate stagioni, disputerà il prossimo campionato di Promozione: si tratta di Pietro Giusti, ex collaboratore tecnico di Enrico Gutili quando era alla guida della Sestese.