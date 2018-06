Anteprima : Sestese, per i Giovanissimi è finale tricolore! Inviato da Fulvio Brandigi 178 letture ) Battendo prima la Virtus Bergamo e poi il Real Casarea, la Sestese di Rosadini trionfa nel girone A della Final Six dei Giovanissimi dilettanti e si qualifica per la finale scudetto...



... di mercoledì 27 giugno a Misano Adriatico, dove contenderà il tricolore ai temibili veneti della Liventina. Non ce l'ha fatta invece nel girone B degli Allievi un tenacissimo Scandicci che, costretto dal Giorgione al secondo pareggio dopo quello d'esordio con il Calcio Sicilia, esce a testa alta dalla competizione che ha visto comunque splendidi protagonisti i blues di Davitti. A questo avvincente percorso delle rappresentanti toscane alle finali nazionali danno ampio spazio le colonne di Calciopiù, che torna in edicola ed online con un numero ricco di notizie, approfondimenti e soprattutto tanto calciomercato, dilettanti e giovanile. E poi le fasi conclusive dei tornei e i consueti redazionali sulle società in maggiore evidenza. Insomma, tante ragioni per non perderlo!







