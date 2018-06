Partite : La Sestese Giovanissimi vola in finale: 3-0 al Real Casarea! Inviato da Sonia Nuzzi 85 letture ) Ha preso il via alle ore 18.00 allo stadio “Soprani” di San Zaccaria (RA), la gara 3 della final six dei Giovanissimi Dilettanti fra la Sestese e i napoletani del Real Casarea.



La squadra di Rosadini gioca coi favori del pronostico, vista la vittoria nella prima gara contro la Virtus Bergamo, mentre il Casarea è uscito sconfitto in gara 2 contro la Virtus Bergamo.



Sestese – Real Casarea 3-0

SESTESE: Chellini, Nocentini, Comelli, Grazzini, Pacini, Becattini, Sitzia, Frongillo, Ermini, Capetta, Viti. A disp.: Ponzalli, Vigni, Piampiani, Mearini, Materassi, Salliu, Ciotola, Maffei, Cassai. All.: Lorenzo Rosadini.

REAL CASAREA: Petrone, Pecorella, Vivolo, Salese, Mendozzi, Falanga, Campoluongo, Ranieri, Vergara R., Guerra, Esposito S. A disp.: Pezzullo, Ferone, Vergara J., Luigibello, Trotta, Esposito A., Galletta, D’Amore, Laudiero. All.: Antonio Furino.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa, coad. da Carraretto di Treviso e Franco di Padova.

RETI: Frongillo, Sitzia, Ermini.



E come da previsioni, la Sestese non incontra particolari ostacoli nella sua corsa verso la finalissima di mercoledì. Al termine del primo tempo la squadra rossoblù è già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Frongillo e Sitzia; a metà ripresa arriva anche il terzo sigillo di Ermini.

Il finale di gara è pura accademia, con la Sestese che amministra senza rischiare e chiude con un eloquente 3-0. E ora sotto con la finale!





L'altra gara della giornata, per determinare la seconda finalista, era Liventina - Tor di Quinto, terminata 1-1.

Quindi la finale di mercoledì sarà Sestese - Liventina







