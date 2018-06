Partite : Lo Scandicci non va oltre il 2-2 e in finale va il Giorgione Inviato da Sonia Nuzzi 86 letture ) E’ il momento della verità. Al campo “Macrelli” di San Mauro Pascoli, in una giornata non caldissima ma ventosa, Scandicci e Giorgione si giocano l’accesso alla finale per...



...lo scudetto di mercoledì. Ai fiorentini di Claudio Davitti serve solo vincere, il pareggio con cui si è conclusa “gara 2” non consente altro; i rosso-bianchi-stellati di Castelfranco Veneto, forti della vittoria per 1-0 nel primo turno contro il Calcio Sicilia, possono permettersi anche di pareggiare.



Giorgione - Scandicci 2-2

GIORGIONE: Daffrè, Basso, Bevilacqua, Vendramin, Salomone, Salvador, Tonin, Iezzi, Polloni, Napoletano, Fassina. A disp.: Zannoni, Dalla Santa Casa, Dall’Agnol, Zugno, Boldrin, Frison, Pasinato, Neamtu, Bambore. All.: Stefano Esposito.

SCANDICCI: Timperanza, Pranzo, Guidi, Palazzo, Peyla, Francalanci, Gori, De Pascalis, Parrini, Giannone, Mertiri. A disp.: Duradoni, Bellucci, Pucci, Scarnicci, Nencini, Masini, Bucculeri, Alecce, Melandri. All.: Claudio Davitti.

ARBITRO: Luca Zucchetti di Foligno, coad. da Brizioli e D’Angelo di Perugia.

RETI: 18’ Giannone, 45' Fassina, 60' Mertiri, 63' Salomone.



Al termine del primo tempo, Scandicci in vantaggio sul Giorgione per 1-0, grazie alla rete di Giannone al 18', su invito di Parrini. I veneti attaccano a testa bassa ma non arrivano quasi mai a farsi pericolosi dalle parti di Timperanza, che è costretto ad intervenire in una sola occasione, di piede.

Al 5' della ripresa arriva la "doccia fredda": da un possibile rigore per fallo su Parrini in area veneta, parte un contropiede micidiale di Fassina che si invola e va a segnare il pareggio. Ma lo Scandicci non si arrende e riparte con determinazione; al 20' torna in vantaggio grazie a Mertiri ma un paio di minuti dopo il Giorgione pareggia di nuovo, con un rimpallo in mischia e tocco finale di Salomone. I ragazzi di Davitti non si arrendono e ci provano fino al 5' di recupero, ma il risultato non si schioda più e la gara termina sul 2-2, un punteggio che consente al Giorgione di approdare alla finalissima di mercoledì a Misano Adriatico.

Peccato per la finale sfumata ma complimenti allo Scandicci per una stagione che rimane comunque straordinaria!





Nell'altro raggruppamento, la gara Caronnese - Campitello si è chiusa sull'1-1. La finalissima sarà dunque Campitello - Giorgone.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 38 utenti online



Iscritti: 1

Semplici visitatori: 37



Sonia Nuzzi, Altro... utenti onlineIscritti: 1Semplici visitatori: 37 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli