Dopo le prime due giornate, oggi è il turno decisivo per le final six di Allievi e Giovanissimi Dilettanti. Le toscane Scandicci e Sestese, in lizza per accedere alle finali di...



...mercoledì, sono oggi attese dalle gare decisive. Ecco il riepilogo delle prime due giornate e il programma di oggi:



ALLIEVI DILETTANTI

1ª GIORNATA



GIRONE A

Caronnese - Mariano Keller 1 - 0

(gol di Dibitetto)

Riposava: Pol. D. Campitello

GIRONE B

Calcio Sicilia - Giorgione 0 - 1

(rete Fassina)

Riposava: Pol. Scandicci 1908





2ª GIORNATA



GIRONE A

Mariano Keller - Pol. D. Campitello 0 - 3

(reti: 11' Leonardi, 58' Lorusso, 63' Lora Almonte)

Riposava: Carronese

GIRONE B

Pol.Scandicci - Calcio Sicilia 1 - 1

(reti: 48' La Vardera, 54' Mertiri)

Riposava: Giorgione



3ª GIORNATA - Lunedì 25 ore 16.30



GIRONE A

Carronese - Pol. D. Campitello

(campo “Benelli Ravenna)

Riposa: Mariano Keller

GIRONE B

Pol.Scandicci – Giorgione

(campo “Macrelli” San Mauro Pascoli)

Riposa: Calcio Sicilia



GIOVANISSIMI DILETTANTI

1ª GIORNATA



GIRONE A

Virtus Bergamo - Sestese 2 - 3

(reti: 3’ Incarbonet, 15’ Capetta, 20’ e 37’ Ermini, 64’ Redondi

Riposa: Real Casarea

GIRONE B

Calcio Sicilia - Tor di Quinto 0 - 1

(rete 30’ Maestrelli)

Riposava: Liventina





2ª GIORNATA



GIRONE A

Real Casarea - Virtus Bergamo 0 - 2

(13’ e 61' Incarbone)

Riposava: Sestese Calcio

GIRONE B

Calcio Sicilia - Liventina 0 - 4

(14’ e 21' Drame, 49' Tonon, 59' Bortolin)

Riposava: Tor di Quinto



3ª GIORNATA Lunedì 25 ore 18.00



GIRONE A

Real Casarea - Sestese Calcio

(campo “Soprani” San Zaccaria, RA)

Riposa: Virtus Bergamo

GIRONE B

Liventina - Tor Di Quinto

(campo “Capanni” Savignano sul Rubicone)

Riposa: Calcio Sicilia



