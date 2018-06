E' il giorno dei blues. Gli Allievi dello Scandicci iniziano il loro cammino nelle finali nazionali affrontando in gara-2 del triangolare di accesso alla finalissima il Calcio Sicilia...



... Mister Davitti si affida alla squadra-tipo, i siciliani rispondono con una formazione composta per sei undicesimi da classe 2002 (e da segnalare il portiere di riserva Brocco, addirittura classe 2004). Segui la nostra diretta live dalla Romagna.



Scandicci - Calcio Sicilia 0-0

SCANDICCI: Timperanza, Benelli, Guidi, Palazzo, Peyla, Francalanci, Gori, De Pascalis, Parrini, Giannone, Mertiri. A disp.: Bellucci, Pranzo, Pucci, Scarnicci, Nencini, Masini, Brucculeri, Alecce, Melandri. All.: Claudio Davitti.

CALCIO SICILIA: Piazza, Cangemi, Valenza, Di Chiara, Pellegrino, Scalisi, Buffa, Pucci, Di Pisa, La Vardera, Mattei. A disp.: Brocco, Costa, Rizzo, D’Alba, Pitarresi, Zerillo, Alfano, Massaro, Florio. All.: Matteo Di Fiore.

ARBITRO: Tarricone di Perugia, coad. da Camoni di Pistoia e Giuggioli di Grosseto.



Fischio iniziale ed è subito spettacolo. Fioccano le occasioni in avvio, appannaggio soprattutto dello Scandicci che al 2' impegna subito Piazza con mertiri, mentre al 3' Parrini mette a lato di testa. Lo stesso numero nove blues poco dopo mette alto da buona posizione. Il Calcio Sicilia risulta perforabile in difesa, ma mette in campo buona intensità dal punto di vista del ritmo e si affida a un Di Chiara che si rivela giocatore davvero interessante. Proprio lui si rende pericoloso all'11', mentre un minuto dopo lo Scandicci si rammarica con la sfortuna in occasione del palo colpito da Mertiri. Il Calcio Sicilia si rivede al 15' con Mattei, al quale risponde dopo sessanta secondi Giannone, sul quale forse c'era fallo da rigore in area (l'0arbitro lascia proseguire). Al 18' ancora in evidenza il numero 4 del Calcio Sicilia Di Chiara; ben controllato fin qui il temibile La Vardera.