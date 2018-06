La Sestese di Lorenzo Rosadini atterra sulle final-six in Romagna nel migliore dei modi: la prima gara del triangolare di accesso alla finale di Misano Adriatico...



...in programma mercoledì prossimo propone la brillante vittoria dei rossoblù di mister Rosadini, che si impongono in rimonta per 3-2 sulla Virtus Bergamo. Avanti i lombardi dopo appena 3', poi Capetta e un super-Ermini ribaltano la situazione prima dell'intervallo. Ripresa interlocutoria, ravvivata dal pericoloso gol del 3-2 della Virtus a pochissimi minuti dal termine. La Sestese tornerà in campo lunedì alle 18, per affrontare il Real Casarea. Domani in campo invece lo Scandicci di Davitti; nella prima gara del triangolare in cui sono inseriti i blues da registrare il successo del Giorgione di misura per 1-0 sui campioni in carica del Calcio Sicilia. Da sottolineare come la vittoria dei veneti sia stata ottenuta in inferiorità numerica a causa dell'espulsione al 9' del bomber Diakhite. Sul prossimo numero di Calciopiù ampio servizio sulle finali in corso di svolgimento in Romagna a cura dei nostri inviati.



IL TABELLINO

Virttus Bergamo - Sestese 2-3

VIRTUS BERGAMO: Zambatti, Monti, Mardare (49’ Consonni), Campana (55’ Binetti), Madonna, Nessi (36’ Redondi), Ventura, Cortinovis (60’ Viscardi), Incarbone, Bergamelli (36’ Zambelli), Vitale (57’ Micca). A disp.: Galimberti, Pecis, Lodetti. All.: Luca Cavalli.

SESTESE: Chellini, Nocentini, Comelli, Grazzini, Pacini, Becattini, Sitzia, Frongillo (55’ Materassi), Ermini (57’ Viti), Capetta (49’ Maffei), Ciotola (39’ Cassai) (65’ Piampiani). A disp.: Ponzalli, Vigni, Salliu, Mearini. All.: Lorenzo Rosadini.

ARBITRO:; Cannata di Faenza, coad. da Siboni di Faenza e Facchini di Bologna.

RETI: 3’ Incarbone, 13’ Capetta, 19’ e 37’ p.t. Ermini, 69’ rig. Redondi.