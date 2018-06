Partite : Al via le finali Allievi e Giovanissimi Dilettanti Inviato da Sonia Nuzzi 6 letture ) Prendono il via oggi pomeriggio le fasi finali dei campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti, che vedono impegnate le toscane Scandicci e Sestese. I primi a scendere....



...in campo saranno i Giovanissimi di Sesto Fiorentino, che alle 18.00 a San Pietro in Vincoli (RA) affronteranno i pari età della Virtus Bergamo. Gli Allievi dello Scandicci invece esordiranno domani. Questo il programma completo delle final six:



ALLIEVI DILETTANTI

1ª gior. – 23/06 ore 16.30

CARONNESE – MARIANO KELLER (Girone A) San Mauro Pascoli

CALCIO SICILIA – GIORGIONE (Girone B)

2ª gior. – 24/06 ore 16.30

Campi Forlì (girone A) e Savignano sul Rubicone (girone B)

3ª gior. – 25/06 ore 16.30

Campi “Benelli” Ravenna (girone A) e San Mauro Pascoli (girone B)

FINALE: mercoledì 27 ore 17.00 Misano Adriatico



GIOVANISSIMI DILETTANTI

1ª gior. – 23/06 ore 18.00

VIRTUS BERGAMO - SESTESE (Girone A) San Pietro in Vincoli

CALCIO SICILIA – TOR DI QUINTO (Girone B) San Vittore

2ª gior. – 24/06 ore 18.00

Campi San Vittore (girone A) e San Pietro in Vincoli (girone B)

3ª gior. – 25/06 ore 18.00

Campi “Soprani” San Zaccaria (girone A) e Savignano sul Rubicone (girone B)

FINALE: mercoledì 27 ore 19.00 Misano Adriatico







