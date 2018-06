Partite : Ancora un successo per l'Inter, lo scudetto Under 16 Inviato da Sonia Nuzzi 3 letture ) Ancora un successo per le giovanili dell'Inter, che dopo lo scudetto Primavera e quello della categoria Under 15, si aggiudicano anche il tricolore dell'Under 16 di serie A e B..





...battendo nettamente, nella finale giocata ieri sera al campo "Benelli" di Ravenna, i pari età della Juve. 3-0 il risultato finale dei giovani nerazzurri. Queste le formazioni scese in campo:



INTER: Stankovic; Aloides, Pirola, Cortinovis, Di Marco; Oristanio (72′ Mirarchi), Roscolo, Wieser; Esposito (80′ Simic); Onster, Cancello (41′ Sako). All.: Bonacina.

JUVENTUS: Garofani; Lamanna, Riccio, Spina, Verducci (48′ Pittavino); Tongya, Brentan (75′ Spitale), Zanchetta (68′ Cavallo); Abou, Poppa (75′ Mulazzi), Sterrantino (48′ Sekulov). All.: Barone.

ARBITRO: Angeluzzi di Foligno, coad. da Micalizzi e Licara.

RETI: 9' Esposito, 62' Sako, 69' Oristanio.



Finale UNDER 16 Serie

È in programma per questa sera (sabato 23 giugno) la finalissima del campionato Under 16 per squadre di Serie C. Alle ore 17.30, al campo "Moretti" di Cesenatico, si affronteranno Renate e Pordenone.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 27 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 27



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 27 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli