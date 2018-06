Partite : Alla Roma la SuperCoppa Under 17 Inviato da Sonia Nuzzi 11 letture ) Si è giocata nel pomeriggio la Supercoppa Under 17 fra l'AS Roma del tecnico Francesco Baldini, vincitrice del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B e il Pordenone Calcio....



...del tecnico David Rispoli, fresco vincitore del Campionato Nazionale Under 17 Serie C ai danni del Prato.

Ha vinto nettamente la Roma col punteggio di 4-1. Questo il tabellino:



ROMA (4-3-3) : Anatrella (41' Giuliani); Santese, Laurenzi (53' Parodi), Calafiori, Semeraro; Silipo (62' Meo), Cataldi (53' Proietto), Greco; Bamba (73' Carruolo), Bucri (53' Barbarossa), Marini (41' Molinari). A disp.: Coccia, Cardinali. All.: Baldini.

PORDENONE : Meneghetti; Carraretto, Gigante, Nardini, Piani (70' Sandoletti); Pignata, De Min (59' Battistella), Cotali (C), Querin (53' Cantarutti); Zamuner, Secli. A disp.: Asquini (GK), Tomasi, Bertoli. All.: Rispoli.

ARBITRO: Igor Yuri Paolucci di Lanciano, coad. da Cerilli e Pressato di Latina.

RETI: 18' Bamba, 26' Nardini, 40' Marini, 67' Barbarossa, 79' Molinari.







