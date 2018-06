Partite : Oggi la finale Under 17 Serie C: il Prato sfida il Pordenone Inviato da Sonia Nuzzi 3 letture ) Si giocherà al “Morgagni” di Forlì alle ore 18.00, la finalissima del Campionato Nazionale Under 17 per società di Serie C fra Prato e Pordenone. Un orario un po'...azzardato per una...





...partita di calcio di fine giugno con queste temperature, su un campo porta-fortuna per il Pordenone, visto che i ragazzi di mister David Rispoli vi hanno realizzato tre giorni fa due reti, negli ultimi tre minuti di gioco della semifinale contro l’Alessandria, che sono valse loro l’accesso in finale. Dal canto suo il Prato di mister Matteo Melani, che ha seriamente rischiato di capitolare in semifinale contro un Monza davvero coriaceo, ha dimostrato di essere squadra tosta e di avere mille risorse (fra cui l’ottimo portiere Marco Molla), andando a vincere nei tempi supplementari grazie alla rete di Terramoto (complice una sfortunata deviazione di un giocatore lombardo). Incerto quindi il pronostico per questa finale, che comunque rappresenterà un grande motivo di orgoglio per entrambe le squadre, a prescindere da quello che sarà il risultato finale.



Calciopiù seguirà la partita attraverso il resoconto da Forlì del direttore Alessio Facchini







