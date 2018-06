Questo pomeriggio intorno alle ore 18 il CRT della Figc diramerà le graduatorie per i “ripescaggi” nelle categorie superiori. Allo stato delle cose (considerando la promozione della...





...Sinalunghese in serie D e la non iscrizione in Promozione del Sagginale), ci sono 6 posti in Eccellenza (Vorno, Nuova Foiano, Pro Livorno Sorgenti, Camaiore, S.Cecina, Pratovecchio Stia), 9 in Promozione (Unione Pontigiana, Montespertoli, C.S.Lebowski, Venturina, Soci Casentino, Mazzola Valdarbia, Montalcino,Viaccia, Dicomano, Aurora Pitigliano), 19 in Prima Categoria (Torrelaghese, San Niccolò, Orentano, Prato 2000, Saline, Audace Portoferraio, S.Andrea, Olimpia Firenze, Cerbaia, Viciomaggio, Pelago, Montagnano, Chianti Nord, San Miniato, Calci, Volterrana, Firenze Sud, Arezzo F.A., Resco Reggello), mentre si oscilla fra i 15 e i 20 posti in Seconda Categoria.

Per eventuali ulteriori posti e la posizione delle singole squadre, basterà consultare le graduatorie che saranno rese pubbliche questo pomeriggio. Fra i "si dice", per il ripescaggio dalla Seconda Categoria alla Prima Categoria, in testa il Rinascita Doccia, seguito da Virtus Chianciano e Malmantile. Tante “chances” per le squadre di Terza perdenti dei play-off e per le retrocesse dalla Seconda per un eventuale posto nel prossimo campionato di Seconda Categoria.



Alfa