Partite : Alla Roma lo scudetto Under 17: Atalanta battuta 3-2 Inviato da Sonia Nuzzi 9 letture ) Si è giocata ieri pomeriggio, al campo “Benelli” di Ravenna, la finalissima del campionato Under 17 per società di A e B. Di fronte Atalanta e Roma, che avevano eliminato...



...rispettivamente, Juventus e Torino in semifinale.



Ecco il resoconto della partita:



Atalanta-Roma 2-3

ATALANTA: Gelmi; Bergonzi, Okoli, Milani, Brogni; Finardi (57′ Galati; 84′ Kobacki), Gyabuaa; Traoré, Cortinovis, Kichinda (77′ Bertini); Piccoli. A disp.: Avogadri, Raccagni, Campello, Albani, Signori, Ghisleni. All.: Bosi.

ROMA: Cardinali; Parodi, Santese, Coccia (41′ Laurenzi), Semeraro (73′ Calafiori); Meo (41′ Simonetti), Cataldi (61′ Molinari), Greco; Bamba, Silipo (73′ Proietto), Cangiano (51′ Cangiano). A disp.: Anatrella, Marini, Bucri, Barbarossa. All.: Baldini.

ARBITRO: Giordano di Novara.

RETI: 35′ Piccoli, 40′ rig. Silipo, 66′ Traorè, 69′ Silipo, 80′ Bucri.



Grazie a una doppia rimonta con sorpasso finale, la Roma si aggiudica il titolo di Campione d'Italia Under 17: al primo vantaggio bergamasco di Piccoli al 35’, risponde il romanista Silipo su calcio rigore allo scadere del primo tempo. Lo stesso Silipo sarà l’autore della seconda rimonta, al 69’, dopo il nuovo e momentaneo vantaggio dell'Atalanta, siglato da Traorè. Nel finale, poi, è il subentrato Bucri a decidere la sfida con un colpo di testa e a consegnare lo scudetto di categoria alla Roma.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 39 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 39



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 39 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli