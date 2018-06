Dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Tribunale Nazionale Federale che ha sancito la retrocessione della Sestese in Promozione, il presidente del Crt Paolo Mangini...



... ha chiesto un parere all’Ufficio Legale della Figc e della Lnd per stabilire il criterio di ripescaggio di una squadra nella categoria superiore al posto della Sestese. Sembra verosimile che la decisione legale arrivi fra una quindicina di giorni e potrebbe fare giurisprudenza (visto che lo stesso caso si potrebbe ripetere in Promozione se venisse confermata la retrocessione del Firenze Ovest dopo il secondo grado di giudizio). E verosimile che venga ripescata la squadra classificata al terz’ultimo posto in classifica nello scorso campionato di Eccellenza girone B ovvero la Bucinese, che non ha alcuna preclusione dopo il patteggiamento fatto e tutto questo indipendentemente dall’esito dei play-out che verrebbero annullati. Seguendo lo stesso ragionamento, sarebbe l’Olimpia Palazzolo a prendere il posto del Firenze Ovest in Promozione, se venisse confermata la sentenza di primo grado da parte del Tribunale d’Appello, essendosi classificata al terz’ultimo posto nello stesso campionato.



