Partite : Stasera le semifinali Under 16 A e B Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) E' terminata da pochi minuti la seconda semifinale del campionato Under 16 per squadre di serie A e B, fra Atalanta e Juventus. Sono stati necessari i tempi supplementari...



...per stabilire l'avversaria dell'Inter nella finale di giovedì prossimo. Alla fine ha vinto la Juventus, 2-1 sull'Atalanta grazie al gol messo a segno nell'ultimo minuto del primo tempo supplementare da Lamanna. In precedenza, Alalanta in vantaggio al 23' con Vorlicky e pareggio Juve al 21' della ripresa con Pittavino.

Nella prima semifinale, successo dell'Inter nei tempi regolamentari per 2-1, con gol del giallorosso Bove al primo minuto di gioco, pareggio dei nerazzurri dopo due soli minuti con Esposito e gol-vittoria al 37' di Oristanio.











Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 31 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 31



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 31 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli