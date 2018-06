Si sono conclusi sabato scorso i Memorial “Casprini” e “Magnolfi” organizzati dalla Pol. Folgor Calenzano e riservati alla categoria Esordienti 2° anno. Vi hanno preso parte ben...







...36 squadre, suddivise in 9 gironi da 4 squadre ciascuno, che si sono affrontate dal 27 aprile al 15 maggio in una lunghissima fase eliminatoria; dopodiché le vincenti di ciascun girone e le 7 migliori seconde hanno avuto accesso agli ottavi di finale (19-22 maggio), denominati “IV Memorial Stefania Casprini”, le altre (le 2 peggiori seconde, le 9 terze classificate e le migliori 5 quarte classificate) sono invece confluite nella 10’ edizione del “Memorial Paolo Magnolfi”. Dal 27 al 29 maggio sono stati disputati i quarti di finale di entrambe le manifestazioni; dal 9 al 13 giugno le semifinali; infine sabato scorso, 16 giugno, è stata la volta delle finali, che hanno incoronato il Banti Barberino primo nel “Magnolfi” e il Tau Altopascio primo nel “Casprini”.



Ecco un riepilogo del torneo:



SEMIFINALI MAGNOLFI

Rinascita Doccia – Poggio a Caiano 3-0 tav.

Tavola Calcio – S. Banti Barberino 0-4



SEMIFINALI CASPRINI

Maliseti Tobbianese – Scandicci 2-1

Tau Altopascio – Folgor Calenzano 1-0



FINALI MAGNOLFI

3° - 4° posto: Tavola – Poggio a Caiano 0-6

1° - 2° posto: S. Banti Barberino – Rinascita Doccia 3-0



FINALI CASPRINI

3° - 4° posto: Scandicci – Folgor Calenzano 1-0

1° - 2° posto: Tau Altopascio – Maliseti Tobbianese 3-0



PREMIAZIONI

CAPOCANNONIERE: Matteo Celi (Poggio a Caiano) 9 gol

MIGLIOR PORTIERE: Lorenzo Amatulli (Maliseti Tobbianese)

MIGLIOR GIOCATORE: Tommaso Casani (Tau Altopascio)



I TABELLINI DELLE FINALI

3°-4° posto Torneo Magnolfi

Tavola – Poggio a Caiano 0-6

TAVOLA: Gironi, Storai, Bigagli, Colzi, Cafissi, Toccafondi, Mati, Mohamed, D’Aloisio, Langella, Galeotti G., Bartalucci, Gori, Corso, Galeotti M., Malato. All.: Vittorio Marcelli.

POGGIO A CAIANO: Macherelli, Caramelli T., Cocci, Andreola, Agnolucci, Lannutti, Vinattieri, Lampi, Caramelli P., Sona, Celi, Bresci, Arizzi, Savarese. All.: Ludovico Bisconti.

RETI: Celi 3, Lampi, Sona, Vinattieri.



1°-2° posto Torneo Magnolfi

S.Banti Barberino – Rinascita Doccia 3-0

S.BANTI BARBERINO: Ballini, Cioni, Deni, Labanti, Bettini, Fois, Franchi, Statti, Aiazzi, Matteini, Nigro, Tatti, Poggini, Guasti, Severi. All.: Romani – Bettini.

RINASCITA DOCCIA: Moretti, Bertelli, Bittini, Caldi, Castagnetta, Ciabatti, Dellocchio, Grassi, Hallabou, Magnani, Manicardi, Menchi, Pelagotti, Pieralli, Vignoli. All.: Marcello Bani.

RETI: Menchi 2, Manicardi.



3°-4° posto Torneo Casprini

Scandicci – Folgor Calenzano 1-0

SCANDICCI: Fattovich, Sarri, Villani, Sgai, Ferroni, Ballerini, Alfani, Corbucci, Iovino, Fino, Zeoli, Conticelli, Corsi, Durin, Garofalo. All.: Lorenzo Nuti.

FOLGOR CALENZANO: Mazzoni, Ferri, Mazzocchi, Santoro, Fiesoli, Pacini, Dessì, Salvini, Postiglione, Noviello, Cinquina, Bernardini, Cardellicchio, Palmeri, Cecconi, Landi, Ceccherini. All.: Marco Macaluso.



1°-2° posto Torneo Casprini

Tau Altopascio - Maliseti Tobbianese 3-0

TAU ALTOPASCIO: Velani, Casani T., Fasciana, Garofalo, Benvenuti, Casani J., Lari, Carrai D., Zani, Vitolo, Mariotti, Ferrari, Carrai C., Bargellini, Cinelli, Bologna, Vanni, Belluomini. All.: Bartolini.

MALISETI TOBBIANESE: Amatulli F., Amatulli L., Bini, Toci, Di Marino, D’Agati, Nocentini, Rossetti, Arrigoni, Boeddu, Gashi, Niccolai, Bartolucci, Mignacca, Bucca, Trakanaku. All.: Davide Guasti.

RETI: Carrai D., Garofalo, Zani.