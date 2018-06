Nei tempi previsti è arrivata la sentenza del Tribunale Nazionale Federale circa i casi di “combine” delle gare dei campionati di Eccellenza e Promozione 2016-17 svoltesi in Toscana.



Il Tribunale ha in pratica, salvo rare eccezioni, fatta propria la linea della Procura Federale. Ritenuti congrui i patteggiamenti (Sestese retrocessa in Promozione e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato ma salva nel settore giovanile; quattro anni di squalifica per Filippo Giusti, un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato di Eccellenza per Zenith Audax e Porta Romana più le varie squalifiche per diversi tesserati coinvolti nelle vicende), è arrivata la sentenza anche per i casi andati a processo.

Il Firenze Ovest retrocede all’ultimo posto nel campionato di Promozione 2017/18 e va in Prima Categoria, il presidente Piero Colzi viene squalificato per 2 anni e sei mesi, il tesserato Niccolò Terrafino per 2 anni. Un anno di squalifica per i dirigenti del Grassina Tommaso Zepponi e Massimo Colucci. Cinque anni per l’allenatore della Sestese Enrico Gutili. Nove mesi per il dirigente del Porta Romana Rossano Bastianelli ma per la gara Porta Romana – Lastrigiana, nessun punto di penalizzazione per la squadra fiorentina. Le società e i tesserati ora potranno appellarsi alla Corte d’Appello in termini brevissimi.

G.T.



---



Per conoscere i dispositivi integrali delle sentenze, è possibile consultare il Comunicato Ufficiale n.72/TFN (Tribunale Federale Nazionale) della FiGC, pubblicato questa mattina.