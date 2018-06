Tante emozioni nel fine settimana raccontate dalle cronache e illustrate dalle foto che troverete domattina in edicola e online sul nostro settimanale. La Lastrigiana di Andrea Pratesi...



... diventa campione nazionale per la categoria Juniores dilettanti dopo la bellissima gara del “Bozzi” vinta ai tiri di rigore contro i temibili romani del Tor di Quinto. La rappresentativa toscana Juniores guidata da Uberto Gatti vince il 1° Trofeo “Fabio Bresci” superando nella finalissima della Rufina l’Emilia Romagna dopo i tiri dal dischetto. Inoltre: i probabili gironi di Eccellenza, i fatti e i personaggi del calcio-mercato, le prossime avversarie di Scandicci e Sestese con i giudizi dei tecnici federali e di club, le foto e i commenti delle finali del Trofeo “Cerbai” con Cattolica Virtus e Audace Galluzzo in primo piano, le finali dei tornei che si sono svolti nelle varie province e gli approfondimenti su Sinalunghese, Margine Coperta, Oltrera, Città di Pontedera, Azzurra, Fornacette Casarosa e Laurenziana.