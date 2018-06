Partite : Il Prato in campo per la semifinale Under 17 Serie C Inviato da Sonia Nuzzi 8 letture ) Sono in campo da pochi minuti, allo stadio di San Mauro Pascoli, Prato e Monza per la prima semifinale del campionato Under 17 di Serie C. Le due squadre sono arrivate a questo...



...appuntamento dopo aver eliminato nei quarti di finale, rispettivamente, Piacenza e Paganese.

Queste le formazioni scese in campo alle 17.30:



Prato – Paganese 0-0 p.t.

PRATO: Molla, De Marco, Focardi Olmi, Abdoune, Belli, Maggini, Ercoli, Fioravanti, Terramoto, Calosi, Naggar. A disp.: Pellegrini, Abazi, Banchelli, Ussia, Sestini, Del Greco, Mearini, Giannini, Cecconi. All.: Matteo Melani.

MONZA: Dimango, Ippolito, Brioschi, Viviani, Morganti, Tomino (cap.), Pascale, Mari, Radice, Riminucci, Mattiacci. A disp.: Nocco, Ferro, Morlandi, Rodi, Cerrina, Marra, Chilafi, Poma, Propato. All.: Vito Lasalandra.

ARBITRO: Ancora di Roma 1, coad. da Cerilli e Pressato di Latina.

RETI:









Alle 20.30, al campo "Morgagni" di Forlì, verrà giocata la seconda semifinale, fra Pordenone e Alessandria. La finale è in programma per giovedì 21 giugno alle ore 18.00 al "Morgagni" di Forlì.











