Dopo aver eliminato l'Aquila Montevarchi agli ottavi della fase finale, la Recanatese completa il suo incredibile percorso stagionale, iniziato con i play-off...



..e si impone nella finalissima del "Necchi Balloni" ai calci di rigore sul Seregno (0-0 l'esito dei 90' regolamentari). Martedì prossimo su Calciopiù ampio resoconto sul match dal nostro inviato Valerio Pieraccini.

FINALE JUNIORES NAZIONALI

Recanatese (4-3-3): Piangerelli; Gambacorta, Carpione (38’ Ortolani), Tanoni, Marchei; Falanga, Candidi (65’ Monterubbianesi), Sopranzetti; Papa, Nocelli, Monachesi (45’ Ferreyra). A disp.: Pedol, Apis, Manzotti F., Manzotti A., Pasqualini, Grassi. All.: Gianluca Dottori

Seregno (5-3-2): Lupo; Visigalli (93’ Pozzoli), Cittadino, Viganò (84’ Ballabio), Salvati, Fasoli; Boselli (77’ Polli), Fumagalli, Calmi; Mariani, Cutuli (59’ Pribetti). A disp.: Caruso, Lazzaroni, Bianco, Lancellotti, Graziano. All.: Fulvio Saini

ARBITRO: Mucera di Palermo, coad. da Donato di Pistoia e Lencioni di Lucca, quarto uomo Alessandro Negrelli di Finale Emilia

SEQUENZA RIGORI: Polli (parato), Papa (fuori); Cutuli (parato), Sopranzetti (parato); Mariani (parato), Monterubbianesi (gol); Pribetti (gol), Tanoni (gol); Salvati (parato).

NOTE: ammoniti Gambacorta e Salvati. Espulsi Marchei e Fumagalli per doppio giallo. Calci d’angolo 3-4. Recupero 0’+4’