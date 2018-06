Ha preso il via questa mattina, col calcio d'inizio dato da Giancarlo Antongoni e Marco Bresci figlio di Fabio, la prima edizione del Memorial Fabio Bresci...



...organizzato dall'Audax Rufina in collaborazione col Comitato Regionale Toscano, la Misericordia e il Comune di Rufina, ad un anno dalla sua scomparsa. Presenti sugli spalti molte personalità del mondo sportivo ma anche semplici cittadini, che hanno voluto rendere omaggio alla memoria di un uomo che tanto ha fatto per lo sport e il sociale, attraverso il suo grande impegno anche nel mondo della Misericordia.



Questi i risultati della prima giornata di gare:

GIRONE A

ore 10.00: Audax Rufina – Emilia Romagna 0-3

ore 11.00: Sardegna – Umbria (0-0) 5-4 dcr

ore 12.00: Emilia Romagna – Umbria 3-1

GIRONE B

ore 15.30: Pontassieve – Lazio 1-2

ore 16.30: Marche – Toscana (1-1) 6-5 dcr

ore 17.30: Lazio – Toscana 1-2



Le gare di domani

GIRONE A

ore 10.00: Audax Rufina – Sardegna

ore 11.00: Emilia Romagna – Sardegna

ore 12.00: Audax Rufina – Umbria

GIRONE B

ore 15.30: Pontassieve – Lazio

ore 16.30: Lazio – Marche

ore 17.30: Pontassieve – Toscana



Le vincenti dei due gironi si affronteranno nella finale per il 1° e 2° posto; le seconde in quella per il 3°-4° posto; le terze in quella per il 5°-6° posto e le quarte nella finale per il 7°-8° posto.



FINALI – DOMENICA 17 GIUGNO

ore 9.00: finale 7°-8° posto

ore 10.30: finale 5°-6° posto

ore 14.00: finale 3°-4° posto

ore 15.30: finale 1°-2° posto



Alle ore 12.00 si svolgerà il momento più toccante di queste giornate del Memorial, con l'intitolazione del campo della Rufina a Fabio Bresci.