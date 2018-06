Fine settimana intenso per le finali nazionali dei campionati giovanili. Archiviate ormai le stagioni ufficiali di Primavera e Berretti, si parte dagli Juniores Nazionali, che vivranno...



...il loro epilogo domani, sabato 16 giugno, per poi proseguire nel pomeriggio con la finale degli Juniores Dilettanti (vedi articolo a parte). Questo il programma completo delle gare previste per i prossimi giorni:



FINALE JUNIORES NAZIONALI

Sabato 16 ore 11.00 – “Necchi Balloni” Forte dei Marmi

RECANATESE - SEREGNO



FINALE JUNIORES DILETTANTI

Sabato 16 ore 16.30 – stadio “Bozzi” Due Strade Firenze

LASTRIGIANA – TOR DI QUINTO



SEMIFINALI UNDER 17 SERIE A e B

Domenica 17 ore 17.30 – Savignano sul Rubicone (FC)

ROMA – TORINO

Domenica 17 ore 20.30 – Ravenna

ATALANTA – JUVENTUS



SEMIFINALI UNDER 16 SERIE A e B

Martedì 19 ore 17.30 – Savignano sul Rubicone (FC)

INTER – ROMA

Martedì 19 ore 20.30 – Ravenna

ATALANTA – JUVENTUS



SUPERCOPPA UNDER 15

Sabato 16 ore 17.30 - Savignano sul Rubicone (FC)

INTER (vinc.A e B) – vinc. Serie C



SEMIFINALI UNDER 17 SERIE C

Lunedì 18 ore 17.30 – San Mauro Pascoli (FC)

PRATO – MONZA

Lunedì 18 ore 20.30 – Forlì

PORDENONE – ALESSANDRIA