Li accomuna una certa distanza dal centro storico delle città più belle d’Italia (Firenze e Roma) e la posizione adagiata sul fiume (Arno in un caso, Tevere dall’altro) alla confluenza...



...con uno dei loro affluenti (Vingone e Aniene, nell’ordine). Ma se di Lastra a Signa conosciamo più o meno tutti collocazione e particolarità geografiche e storiche, di Tor di Quinto possiamo dire che si tratta del 18° quartiere di Roma, Municipio Roma XV, a nord dell’Urbe. Una zona (residenziale) di Roma, insomma, il cui nome deriva da una Torre posta al “quinto” miglio dalla Porta Ratumena, situata un tempo nell’area ora conosciuta come “Fori Imperiali”. Esaudito (ed esaurito…) lo slancio culturale, non ci sono altri punti di contatto fra Lastrigiana e Tor di Quinto, se non il campo delle Due Strade a Firenze, che domani, sabato 16 giugno 2018 a partire dalle 16.30, ospiterà le due squadre per disputare la finalissima del campionato Juniores Dilettanti. Una finale inedita, visto che mai i biancorossi fiorentini avevano raggiunto un simile traguardo.

Discorso diverso per i laziali (fra l'altro campioni in carica), che lo scudetto di categoria lo hanno vinto già ben 5 volte! Una sfida da far tremare i polsi, per i ragazzi di mister Pratesi, ma proprio per questo più bella e affascinante. Un appuntamento con la storia da non perdere per i tanti tifosi biancorossi, che non faranno mancare il loro tifo e il loro entusiasmo alla squadra che li ha fatti sognare fino ad ora.

Dirigerà l’incontro il signor Valerio Pezzopane de L’Aquila, coadiuvato da Lamannis e Lazzaroni di Udine.

Un grande, grandissimo “in bocca al lupo” alla Lastrigiana per questo appuntamento con la...gloria, ma con la consapevolezza che, comunque vada, sarà stato un successo essere arrivati fino a questo punto!