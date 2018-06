Partite : Finale Under 15 A e B: L'inter travolge la Juve (5-0)! Inviato da Sonia Nuzzi 14 letture ) Allo stadio "Benelli" di Ravenna, Inter e Juventus sono scese in campo ieri sera alle 20.30 per giocare la finale del campionato Under 15 edizione 2017-2018...





...riservato alle società di Serie A e B. Si tratta della stessa finale di un anno fa, ma in quell’occasione a vincere fu la Juventus (2-0), mentre quest’anno hanno trionfato i nerazzurri.



Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:



Inter – Juventus 5-0

INTER: Gerardi, Zanotti, Peruchetti L., De Milano, Chierichetti (70' Lonati), Cepele, Radaelli (67' Pucci), Ballabio, Magazzù (69' Pezzini), Gnonto (67' Peschetola), Benedetti (70' Uccellini). A disp.: Priori, Pozzi, Peruchetti R., Politi. All.: Paolo Annoni.

JUVENTUS: Oliveto, Andreano, Mulazzi, Lucchesi, Giorcelli (67' Fiumanò), Salducco, Bevilacqua, Pisapia, Bonetti, Miretti (61’ Lofrano), Giorgi (50’ Petronelli). A disp.: Basso, Saio, Mauro, Palazzo, Ferraris, Savona. All.: Riccardo Bovo.

ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia, coad. da Castro di Livorno e Franco di Padova.

RETI: 16' e 69’ Benedetti, 25' Gnonto, 60' Zanotti, 64' Ballabio.



FINALE UNDER 15 SERIE C

Questo pomeriggio, alle ore 18.00, verrà giocata la finale del campionato Under 15 fra le società della Serie C.

Sul campo "Benelli" di Ravenna si affronteranno Bisceglie e Padova, che hanno eliminato in semifinale, rispettivamente, Renate e Livorno.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 22 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 22



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 22 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli