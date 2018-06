Partite : Torino e Sassuolo in finale per il Torneo Berretti A e B LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) Si sta svolgendo in questi minuti (inizio ore 18.00) la finale Scudetto del Torneo Berretti per società di Serie A e B; di fronte c’erano Torino e Sassuolo, che...





...hanno eliminato in semifinale, rispettivamente, Inter e Atalanta.



Queste le formazioni scese in campo:



Torino – Sassuolo 1-1 p.t.

TORINO (3-5-2): Gemello; Casella, Potop, Ambrogio; Favre, Chalakov, Matera, Munari, Oyewale; Ollio, Citterio. A disp.: Circio, Serbouti, Sargiotto, Mecja, Battistelli, De Pierro, Rovelli, Guerini, Peyronel, Chiappino, Bellardone, Virardi. All.: Roberto Fogli.

SASSUOLO (4-3-3): Montanari; Castelluzzo, Pilati, Ferraresi, Merli; Ahmetaj, Ghion, Giordano; Carrozza, Aurelio, Raspadori. A disp.: Turati, Agnelli, Dembacaj, Solla, Crescenzi, Fiorini, Artioli, Tzvetkov, Bartoli, Baietti, Malpeli, Mattioli. All.: Stefano Morrone.

ARBITRO: Nicolo’ Cipriani di Empoli, coad. da Berti di Prato e Nuzzi sez. Valdarno.

RETI: 5' rig. Munari, 33' Ahmetaj











