Partite : Livorno in campo per la finale Scudetto del Torneo Berretti! Inviato da Sonia Nuzzi 8 letture ) E’ tutto pronto al Centro Sportivo “De Cecco – Poggio degli Ulivi” di Città Sant’Angelo (PE), per l’inizio della finale scudetto del campionato “D.Berretti” riservato alle società...



...di Serie C.

Alle ore 10:30 scenderanno in campo i bresciani del Feralpisalò e, per il secondo anno consecutivo, i toscani del Livorno, chiamati a bissare il successo che ottenne un anno fa la squadra allora guidata da Marco Nappi. L’attuale mister labronico Guido Pagliuca, è riuscito nella non facile impresa di portare i suoi ragazzi a giocarsi lo scudetto dopo una stagione importante e una fase finale trionfale.

Dirige l'incontro il signor Daniele Paterna di Teramo, coad. da Ruggieri

di Pescara e Basile di Chieti.







