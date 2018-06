Archiviata (e festeggiata) la vittoria della Cattolica Virtus nei Giovanissimi B, la Coppa Cerbai è pronta ad emettere il suo verdetto anche nella categoria Allievi B....





Da pochi minuti sono infatti in campo Bellaria Cappuccini e Audace Galluzzo, pronte a sfidarsi per aggiudicarsi l’ambito Trofeo.

Ecco le formazioni scese in campo:



Bellaria Cappuccini – Audace Galluzzo 1-1 p.t.

BELLARIA CAPPUCCINI: Romano, Bernacchi, Giusti, Colombini, Dal Canto, Sormani, Tirino, Mosso, Meta, Galletti, Matteoli. A disp.: Simoncini, Biondi, Filippeschi, Fiorentini E., Taverni, Terreni, Milo. All.: Tommaso Piccinetti.

A.GALLUZZO: Bocci, Scarti, Trincia, Corsini, Travaglini, Checcucci, Lastrucci, Lombini, Manecchi, Marino, Gasperini. A disp.: Forasassi, Buccianti, Centipiani, Cinigiani, Forconi, Sodi, Il Grande. All.: Antonio Benevento.

ARBITRO: Duccio Mancini di Pistoia, coad. da Pinelli di Carrara e De Paola di Viareggio.

RETI: 18' Gasperini, 29' Matteoli



Partita molto equilibrata e combattuta sul piano fisico nel primo quarto d'ora; la Bellaria non ha ancora concluso in porta ma è in partita; il Galluzzo si fa più pericoloso con un paio di iniziative all'8' e al 15' del n.11 Gasperini, che arriva al cross pericolosamente in entrambi i casi per Manecchi, che non sfrutta.

Ma al la situazione si sblocca al 18' quando il Galluzzo va in gol con Gasperini, al termine di un bellissimo contropiede lanciato da Manecchi che serve il n.10 Marino, che a sua volta allarga per Gasperini. Il n.11 prima sembra perdere il tempo per la conclusione ma in realtà da dentro l'area fa partire un gran tiro che si insacca all'incrocio dei pali opposto. Al 20' la reazione del Bellaria, che va alla conclusione per la prima volta con Galletti, ma è una conclusione senza pretese. Al 26' Manecchi si divora una ghiotta occasione per il raddoppio, a pochi centimetri dalla porta, sugli sviluppi dell'ennesimo cross di Gasperini. Tre minuti dopo, a sorpresa, arriva il pareggio della Bellaria, grazie a un gol molto bello di Matteoli: ottimo spunto di Giusti sulla sinistra, cross al centro per Matteoli (riferimento offensivo della squadra pisana) che aggancia benissimo e, sfruttando le lunghe leve, angola la conclusione a fil di palo e sigla l'1-1. Che è il risultato sul quale le due squadre vanno all'intervallo.