Per il sesto anno consecutivo, la Serie D celebrerà i migliori calciatori e allenatori del campionato nella 6' edizione del D CLUB, lo speciale voting del Dipartimento...









...Interregionale LND in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport. L’evento, moderato dal giornalista Luca Rutili di Radio Onda Libera, si terrà venerdì 15 giugno alle ore 19 presso il Grand Hotel Royal di Viareggio (Viale Giosuè Carducci, 44).

Ritireranno un premio alla carriera il direttore sportivo del Barcellona Ariedo Braida, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano e l’ex attaccante della Cremonese Gioacchino Prisciandaro. Premio Fair play al tecnico Vincenzo Maiuri.



VINCITORI 6’ edizione D CLUB

MIGLIOR PORTIERE

Maurice GOMIS (Nocerina)

MIGLIOR DIFENSORE

Francesco COLOMBINI (San Donato Tavarnelle)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA

Cosmo PALUMBO (Francavilla Calcio)

MIGLIOR ATTACCANTE*

Emilio VOLPICELLI (FC Francavilla)

Carlos FRANCA (Potenza)

*Il premio di miglior attaccante sarà assegnato ad entrambi i calciatori Volpicelli e Franca, che hanno raggiunto il medesimo punteggio al termine delle votazioni.

MIGLIOR UNDER

Antonio FERRARA (Caronnese)

MIGLIOR ALLENATORE

Luigi FRESCO (Virtusvecomp Verona)

PREMI D CLUB ALLA CARRIERA

Ariedo BRAIDA (Direttore sportivo FC Barcellona)

Daniele FAGGIANO (Direttore sportivo Parma Calcio)

Gioacchino PRISCIANDARO (ex attaccante Cremonese)

PREMIO D CLUB FAIR PLAY

Vincenzo MAIURI (allenatore)



I vincitori del D CLUB sono stati individuati dai voti espressi online dai lettori di Corriere dello Sport e Tuttosport (50%) sommati a quelli della Giuria “D Club” (50%) composta dai giornalisti Biagio Angrisani del Corriere dello Sport, Guido Ferraro di Tuttosport, Augusto Gentilini Tecnico della Rappresentativa Serie D Under 19, Mariateresa Montaguti Consigliere del Dipartimento Interregionale, Alessandro Degli Esposti Osservatore Rappresentative Nazionali LND.