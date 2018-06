Stanno per cominciare le finali della 21ª edizione del Trofeo Cerbai. I primi a scendere in campo saranno i Giovanissimi B, in particolare le squadre di Cattolica Virtus e Mazzola Valdarbia.



Ecco il resoconto della partita, direttamente dal campo sportivo “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze:



Mazzola Valdarbia - Cattolica Virtus

MAZZOLA VALDARBIA: Pondrelli, Grassini, Oliviero, Marchetti, Pittalis, Costantino, Caro, Deiorio, Isufi, Rivituso, Corrado. A disp.: Canestri, Pedani, Eljallali, Gammella, Costanti. All.: Marco Bari.

CATTOLICA VIRTUS: Magnolfi, Meucci, Sepe, Zeroni, Falaschi, Maliquaj, Rossi Lottini, Vigano, Bartolozzi, Bigozzi, Fancelli. A disp.: Cecconi, Micheli, Profidia, Mazzi, Barsanti, Righi, Travagli. All.: Mirko Alla.

ARBITRO: Carlo Celardo di Pontedera.

RETI:



Dopo i primi cinque minuti equilibrati, sta venendo fuori con decisione la Cattolica Virtus, che in dieci minuti ha creato diverse situazioni favorevoli, in particolare grazie alle iniziative di Sepe sulla sinistra e di Bartolozzi, che imposta la manovra, cercando anche la finalizzazione personale, come al 13' quando è andato vicino al gol. Alla mezzora di gioco il punteggio è ancora fermo sullo 0-0; la Cattolica mantiene l'iniziativa, soprattutto grazie a un mobilissimo Sepe, che riesce sempre a creare superiorità numerica sulla sinistra, ma rispetto ai primi minuti, i giallorossi faticano di più ad entrare nell'area di rigore avversaria e sono quindi costretti a concludere dalla distanza, senza impensierire più di tanto il portiere senese Pondrelli. E così si va al riposo senza gol.