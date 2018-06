Si svolgeranno oggi pomeriggio, al C.F.F. “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze, le finali della Coppa Cerbai, riservata alle categorie Allievi B e Giovanissimi B.







Scenderanno in campo per primi i Giovanissimi B, con Cattolica Virtus e Mazzola Valdarbia a contendersi il titolo; inizio ore 17.00, arbitro Carlo Celardo di Pontedera.

A seguire (ore 18.30) sarà la volta degli Allievi B, con Audace Galluzzo e Bellaria Cappuccini di fronte per il titolo. Dirigerà l’incontro il signor Duccio Mancini di Pistoia.



Calciopiù.net seguirà i due incontri in diretta, attraverso l’inviato Lorenzo Martinelli.