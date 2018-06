Dopo la partita amichevole contro l'Audax Rufina, disputata martedì 12 giugno al CFF “Gino Bozzi”, e terminata con risultato di 5-0 per la selezione del CRT, Uberto Gatti...



...selezionatore della Rappresentativa Toscana che parteciperà al “1° Memorial Fabio Bresci, ha reso noto la lista dei giocatori convocati. Eccoli:



Renzi Francesco, Somigli Cosimo, (Affrico), Bibaj Gersi, Bibaj Gerti, Dingozzi Rolando (Aglianese), Baglioni Michele (Bibbiena), Calbi Lorenzo (Centro Storico Lebowski), Bertocci David (Firenze Ovest), Iacopo Cecchi (Grassina), Cortonesi Edoardo (Jolly Montemurlo), Leporatti Marco (Maliseti Tobbianese), Bulli Filippo, Solimano Nicola (Pro Livorno 1919 Sorgenti), Mordaga Federico (Real Cerretese), Cassai Samuele (Sagginale), Testaguzza Tommaso, Chiti Leonardo (Sestese Calcio), Meli Andrea (Valdarno Football Club), Belli Edoardo, Saccenti Andrea (Zenith Audax).



Al torneo, categoria Juniores, che si svolgerà a Rufina il 15-16-17

giugno, intitolato al compianto presidente CRT e vicepresidente LND,

partecipano le Rappresentative Regionali di Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Emilia Romagna, Lazio oltre alla Rappresentativa Juniores dell’Audax Rufina ed alla Rappresentativa Juniores del Pontassieve calcio. Si giocherà allo stadio Comunale di Rufina.



Questo il programma completo del torneo:

GIRONE A: Audax Rufina, Rappr.Sardegna, Rappr.Emilia Romagna, Rappr.Umbria

GIRONE B: Pontassieve, Rappr.Marche, Rappr.Lazio, Rappr. Toscana



Calendario gare:

VENERDÌ 15 GIUGNO

ore 10.00: Audax Rufina – Emilia Romagna

ore 11.00: Sardegna – Umbria

ore 12.00: Emilia Romagna – Umbria

ore 15.30: Pontassieve – Lazio

ore 16.30: Marche – Toscana

ore 17.30: Lazio – Toscana



SABATO 16 GIUGNO

ore 10.00: Audax Rufina – Sardegna

ore 11.00: Emilia Romagna – Sardegna

ore 12.00: Audax Rufina – Umbria

ore 15.30: Pontassieve – Lazio

ore 16.30: Lazio – Marche

ore 17.30: Pontassieve – Toscana



Le vincenti dei due gironi si affronteranno nella finale per il 1° e 2° posto; le seconde in quella per il 3°-4° posto; le terze a quella per il 5-6 posto e le quarte alla finale per il 7-8 posto.



FINALI – DOMENICA 17 GIUGNO

ore 9.00: finale 7°-8° posto

ore 10.30: finale 5°-6° posto

ore 14.00: finale 3°-4° posto

ore 15.30: finale 1°-2° posto