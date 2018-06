Partite : Under 15 Serie C: Livorno fuori, finale Bisceglie-Padova Inviato da Sonia Nuzzi 19 letture ) Sono state disputate ieri nel tardo pomeriggio le due semifinali del campionato Under 15 riservato alle società di Serie C; ecco i resoconti delle due gare e il programma della finale:



Padova - Livorno (2-2) 7-6 dcr

PADOVA: Fortin, Santi M. (Cabianca), Pieragnolo, Semenzato, Bailo, Gasparini, Danielli (Donà), Fabbian, Favaro, Radoni (Brugnolo), Sartori. A disp.: Castenetto, Bove, Scremin, Menato, Ejesi, Santi J. All.: Ottoni.

LIVORNO: Lo Frano, Calzolari (Bartoli), Ceccarini, Pasquini, Carmanzi, Sadik, Ricci (Pasquini), Nunziatini, Poli, Caia, Pecchia. A disp.: Capponi, Raciti, Gadiaga, Bottoni. All.: Brondi.

ARBITRO: Marco Paletta di Lodi, coad. da Boggiani di Monza e Marchese di Lodi.

RETI: Poli, Radoni, Sartori, Bartoli.

Si interrompe a un passo dal sogno-scudetto il cammino del Livorno nelle finali nazionali Under 15. La squadra di Brondi ha ceduto solo ai calci di rigore aoltranza, uscendo a testa altissima contro una formazione di valore. Le due squadre sono arrivate a questo prestigioso appuntamento dopo aver eliminato il Cosenza agli ottavi e la Paganese ai quarti (il Livorno); la Carrarese agli ottavi e la Reggiana ai quarti (il Padova). Da sottolineare che entrambe le formazioni hanno in campo diversi ragazzi già nel giro della Nazionale Under 15 Lega Pro.

La partita si gioca al “Benelli” di Ravenna e, dopo una fase di studio, si anima poco dopo la mezzora: al 16’ il Livorno passa in vantaggio con Poli, un minuto dopo pareggia il Padova con un gol strepitoso di Radoni. La gara è aperta ed entrambe le squadre sembrano in grado di portare la stoccata vincente. L’inizio della ripresa rimane aperto ed equilibrato, ma al 15’ il Padova passa in vantaggio con Sartori. La partita cala un po’ di tono, il Livorno sembra aver mollato un po’, al 70’ rimane pure in dieci per l’espulsione di Carmanzi per un brutto fallo, ma nel primo dei quattro minuti di recupero l’orgoglio labronico si concretizza col gol del pareggio messo a segno da Bartoli con un bel sinistro. Il Padova non ci sta e si riversa in attacco e colpisce un palo con Nunziatini, ma non succede nulla e si va ai supplementari. Supplementari che si rivelano inutili, nonostante alcuni tentativi in attacco da una parte e dall’altra. La gara si concluderà ai rigori. Ma anche dal dischetto è dura schiodare la parità: entrambe le squadre ne mettono a segno quattro della prima serie di cinque; si va ad oltranza e, finalmente, arriva il verdetto: il veneto Pieragnolo va a segno, al toscano Poli si oppone Fortin con un vero e proprio miracolo e in finale ci va il Padova.

Peccato per il Livorno, ma la squadra amaranto non ha in effetti niente da rimproverarsi, e se l’è giocata fino in fondo. Complimenti a tutti i ragazzi e a mister Brondi!



Bisceglie – Renate 1-0

BISCEGLIE: Carotenuto, Saponaro, Dell’Anna, Zenelaj, Orfano, Riccardi S., Riccardi P., Carrino, Pozzessere, Cassano, Freddo. A disp.: Colella, Giaracuni, Pignatale, Trabacca, Mele, Scarci, Galatola, La Gioia, Renna. All.: Piliego.

RENATE: Colnago, Tambasco, De Meo, Giussani, Rosa, Stamato, Eberini, Dragone, Sardo, Butti, Bosco. A disp.: Martirani, Zattoni, Argilli, Ravasi, Aspesani, Freddi, Gini. All.: Bianchessi.

RETE: 10’ Zenelaj.



LA FINALE

Saranno quindi Padova e Bisceglie le finaliste del campionato Under 15 di Serie C. La partita si svolgerà venerdì prossimo, 15 giugno, con inizio alle ore 18.00, al campo “Benelli” di Ravenna.









