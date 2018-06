Regionali : Ecco i sorteggi delle Final Six Allievi e Giovanissimi Inviato da Sonia Nuzzi 27 letture ) Sono stati effettuati in Federazione i sorteggi per stabilire i gironi delle final six dei campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti. In lizza per la Toscana ci sono, com’è noto...



...lo Scandicci negli Allievi e la Sestese fra i Giovanissimi. Ecco il programma completo della fase finale dei due campionati:



ALLIEVI DILETTANTI

Girone 1: Campitello (TR), Caronnese (VA), Mariano Keller (NA)

Girone 2; Calcio Sicilia (PA), SCANDICCI, Giorgione 2000 (TV)



GIOVANISSIMI DILETTANTI

Girone 1: Virtus Bergamo, Real Casarea (NA), SESTESE

Girone 2: Calcio Sicilia (PA), Liventina (TV), Tor di Quinto (ROMA)



La Sestese esordirà il 23 giugno a San Pietro in Vincoli (Ravenna) contro la Virtus Bergamo. La perdente (o, in caso di pareggio, la prima nominata cioè le Virtus Bergamo) sarà in campo il 24 giugno contro il Real Casarea a San Vittore (Salsomaggiore, PR), la vincente (o la Sestese in caso di pareggio nella prima gara) il 25 a San Zaccaria (Ravenna) sempre con i campani.



Accedono alle finali le vincenti dei due gironi. Finalissima il 27 giugno a Misano Adriatico (RA).



....in aggiornamento....











