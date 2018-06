Sarà il Feralpisalò l’avversario del Livorno nella Finale Scudetto del campionato Berretti per squadre di Serie C. I toscani, che dopo il 2-0 del match d'andata ...



...sono stati sconfitti ieri alla Pineta dei Liberti per 2-1 dal Racing Fondi, al termine di una partita rocambolesca, sono arrivati in finale per il secondo anno consecutivo.

Nella seconda semifinale, giocata ieri sera alle 19.00, il Feralpisalò ha superato per 2-1 il Renate, andato in vantaggio con Rankovic. Poco prima dell'intervallo il pareggio, su rigore, di Moraschi, poi Turlini decide la semifinale.

La società del Feralpisalò rappresenta le città di Salò e Lonato del Garda, entrambe in provincia di Brescia.

La Finale Scudetto si disputerà dopodomani, giovedì 14 Giugno, alle ore 10.30, al Centro Sportivo “De Cecco – Poggio degli Ulivi” a Città Sant’Angelo (Pescara).