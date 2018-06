Anteprima : Calciopiù in edicola - Tre toscane a caccia dello scudetto Inviato da Fulvio Brandigi 162 letture ) L'immensa Lastrigiana di Andrea Pratesi che sfiderà nella finale scudetto della categoria Juniores il forte Tor di Quinto, Scandicci e Sestese che si aggiudicano anche gara 3...



... dei rispettivi triangolari e si qualificano per le final six delle categorie Allievi e Giovanissimi che si disputeranno in terra romagnola: su Calciopiù in edicola martedì tutto sull'entusiasmante percorso delle nostre rappresentanti d'élite verso il traguardo finale. E ancora la Fiorentina Primavera che deve nuovamente arrendersi all'Inter, i Blues di Coppetti eliminati dalla corsa scudetto nella categoria Juniores nazionali, e poi ampi servizi sulle semifinali delle Coppa Cerbai Allievi B e Giovanissimi B, in attesa delle finali di mercoledì (di fronte Audace Galluzzo - Bellaria Cappuccini nei 2002 e Mazzola Valdarbia - Cattolica Virtus nei 2004). Naturalmente spazio anche ai dilettanti con le interviste in ottica mercato ad alcuni fra i principali protagonisti del momento e al trionfo della Sinalunghese che approda in serie D e il "platonico" spareggio promozione fra Camaiore e Sporting Cecina.







