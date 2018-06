A quasi un anno dalla scomparsa del presidente del Crt e vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, Fabio Bresci, è stata organizzata una manifestazione per ricordare l’uomo...







..., la sua attività a favore del Cacio Dilettantistico e alle opere sociali, che ha portato avanti fino agli ultimi giorni della sua esistenza. Con la collaborazione del Comitato Regionale Toscano, dell’Audax Rufina, della Misericordia e del Comune di Rufina, sono stati organizzati quattro giorni dedicati allo sport (un torneo di qualità per la categoria Juniores), al sociale e al turismo eno-gastronomico. Questo il programma dettagliato:



Giovedi 14/06/2018

- Arrivo Rappresentative entro le ore 18,00 e sistemazione in albergo – Hotel Moderno di Pontassieve (FI) via Londra, 5

- Ore 21,00: presentazione Memorial a Villa Poggio Reale a Rufina (FI)

Presiederanno: Sindaco di Rufina (Mauro Pinzani), Vicesindaco di Rufina (Vito Maida), Presidente Audax Rufina (Massimo Francini), Presidente CRT LND (Paolo Mangini), Governatore Misericordia di Rufina (Marcella Fontani)

Interverranno Marco ed Alessia Bresci

- A seguire: momento conviviale all’enoteca Villa Poggio Reale



Venerdi 15/06/2018

- Ore 10,00 svolgimento qualificazioni girone A

- Ore 11,00 visita guidata rappresentanza team girone B (Pontassieve, Toscana, Lazio, Marche) alle cantine Frescobaldi a Rufina

- Ore 12,00 pranzo team partecipanti girone B

- Ore 13,30 pranzo team partecipanti girone A

- Ore 15,30 svolgimento qualificazioni girone B

- Ore 17,00 visita guidata rappresentanza team girone A (Audax Rufina, Sardegna, Emilia Romagna, Umbria) alle cantine Frescobaldi a Rufina

- Ore 19,30 / 20,00 cena team partecipanti girone A e girone B

- Ore 21,00 VII Premio AIAC Sez. Prov. Di Firenze a Villa Poggio Reale a Rufina

- A seguire: momento conviviale all’enoteca Villa Poggio Reale



Sabato 16/06/2018

- Ore 10,00 svolgimento qualificazioni girone A

- Ore 10,30 visita rappresentanza team girone B alla tomba di Fabio Bresci presso il cimitero di Rufina (facoltativa)

- Ore 12,00 pranzo team girone B

- Ore 13,30 pranzo team girone A

- Ore 15,30 svolgimento qualificazioni girone B

- Ore 16,30 visita rappresentanza team girone A alla tomba di Fabio Bresci presso il cimitero di Rufina (facoltativa)

- Ore 18,30 Convegno su funzione sociale e problematiche Società Dilettantistiche del Comprensorio

- Ore 19, 30 / 20,00 cena team partecipanti girone A e girone B

- Ore 20,45 gara femminile fra Rappresentativa Toscana e Selezione Valdisieve/Valdarno



Domenica 17/06/2018

- Ore 9,00 svolgimento finale 7° ed 8° posto

- Ore 10,30 svolgimento finale 5° ed 6° posto

- Ore 10,45 pranzo team partecipanti alle finali per 3° e 4° posto

- Ore 12,00 pranzo team partecipanti alle finali per 1° e 2° posto

- Ore 12,00 momento Istituzionale con intitolazione stadio e scopertura bassorilievo Fabio Bresci

- Ore 13,00 pranzo team partecipanti al 5°, 6°, 7° e 8° posto

- Ore 14,00 svolgimento finale per 3° e 4° posto

- Ore 15,30 svolgimento finale per 1° e 2°posto

- Ore 17,00 Premiazioni

- Ore 18,00 Saluto e partenza rappresentative