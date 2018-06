Il fine settimana è lo stesso (9 giugno quest’anno, 10 giugno l’anno scorso), il campo da gioco pure (Mapei Stadium di Reggio Emilia), le squadre le stesse (Fiorentina ed Inter).





Quello che ci auguriamo vivamente sia diverso (al netto dei tanti “nerazzurri” che si annidano in redazione…) è il risultato finale.

Eh si, perché la finalissima della Primavera 1 edizione 2017/18 (ri)propone lo stesso copione e le stesse interpreti di un anno fa, quando furono i nerazzurri di Stefano Vecchi a trionfare, vincendo sul campo per 2-1.

L a Fiorentina, da questa stagione affidata alle “cure” di Emiliano Bigica, quest’anno è squadra più matura e consapevole, mentre l’Inter, profondamente rinnovata e ringiovanita, ha dalla sua l’entusiasmo e la cabala, che la vedono nel ruolo di “castigatrice” dei Viola nelle ultime occasioni: lo scudetto dell’anno scorso, come detto, e la finale dell’ultimo Viareggio, giocata a marzo e finita 2-1 dopo i tempi supplementari.

C’è da sfatare un tabù per i cinici e “terribili” ragazzi di Bigica, che hanno finora dimostrato in più occasioni di superare ostacoli molto difficili con cuore, coraggio e una giusta dose di fortuna.

L’attesa è tanta, ormai manca davvero poco all’appuntamento che vale una stagione, anche se, lo ribadiamo sempre, nei campionati giovanili (dei quali la Primavera è l’apice) più che il risultato conta la “costruzione” dei giocatori e in questo la Fiorentina ha già vinto, visto i talenti che ha scoperto, formato e lanciato in questi ultimi anni.



Intanto, per ingannare l’attesa ed…esorcizzare la cabala, ecco le formazioni della finale di un anno fa. Divertitevi a scoprire quanti “superstiti” ci sono…



Fiorentina – Inter

FIORENTINA: Cerofolini, Mosti, Chrzanowski, Illanes, Pinto (Ranieri), Trovato (Caso), Diakhatè, Castrovilli, Perez, Mlakar (Gori), Sottil. A disp.: Satalino, Ghidotti, Militari, Ferigra, Faye, Maganjc, Marozzi, Benedetti, Meli. All.: Federico Guidi.

INTER: Di Gregorio, Mattioli, Gravillon, Vanheusden, Cagnano, Awua, Carraro, Rivas, Emmers (Danso), Rover (Bakayoko), Pinamonti. A disp.: Mangano, Valietti, Belkheir, Bollini, Frigerio, Butic, Lombardoni, Mutton, Dekic, Sala, Putzolli. All.: Stefano Vecchi.

RETI: 18’ Vanhousden, 67’ Pinamonti, 76’ rig. Sottil.