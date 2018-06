La seconda semifinale giocata nel tardo pomeriggio di oggi, ha rivelato il nome della seconda finalista dell'edizione 2018 del "Torneo Magherini", manifestazione riservata alla...



...categoria Esordienti 2005 e organizzata dal Rinascita Doccia per onorare la memoria del suo indimenticato presidente Carlo Magherini.

Ad affrontare i padroni di casa, che hanno sconfitto ai rigori la Sestese nella prima semifinale giocata qualche giorno fa, nella finale di domenica prossima, sarà la formazione pratese della Zenith Audax che oggi ha battuto nettamente (3-0) la Laurenziana nella seconda semifinale.

Ecco il riepilogo delle due semifinali:



Rinascita Doccia - Sestese (0-0) 3-1 dcr

RINASCITA DOCCIA: Moretti, Baldi, Bartoli, Bertelli, Bittini, Bruscoli, Caldi, Canovi, Dell'Occhio, Mallardo, Lastini. A disp.: Manicardi, Menchi, Pelagotti, Temperani. All.: Casini.

SESTESE: Giusti. Ponzalli, Mengozzi, Cremonini, Ballerini, Bertacchi, Santonocito, Manetti, Arrighetti, Fabbri, Sarti. A disp.: Misuri, Biagi, Brou, Mengozzi, Aprile, Stefanucci, Baldi. All.: Meloni.

ARBITRO: signor Femia.



Zenith Audax - Laurenziana 3-0

ZENITH AUDAX: Gallerini, Bacciotti, Martini, Magni, Milani, Ciambellotti, Assouan, Pittalà, Calabrese, Hajeb, Bianchi. A disp.: Migliori, Pagni, Venturi. All.: Rotondo.

LAURENZIANA: Di Gennaro, Grossi, Amando, Cammilli, Ballerini, Nannini, Del Vasto, Azzini, Garo, Frezzetti, Aldini. A disp.: Caldesi, Bencini, Bilaj, Formichi. All.: Del Corona.

ARBITRO: Lipperi di Firenze.

RETI: 15' Assouan, 23' Calabrese, 48' Pittalà.

La Zenith Audax ipoteca la finale già nel primo tempo, che chiude in vantaggio di due gol a zero nei confronti della Laurenziana, sbagliando pure un calcio di rigore. Nella ripresa, un gol di Pittalà nel finale sigla il definitivo 3-0.



LE FINALI

Domenica 10 giugno

ore 18.30 - 3º-4º posto: Sestese - Laurenziana

ore 20.00 - 1º-2º posto: Rinascita Doccia - Zenith Audax



Su Calciopiù in edicola martedì prossimo, resoconto completo delle finali del Magherini.