E' cominciata da pochi minuti (ore 19.00), al campo "G.Bozzi" delle Due Strade a Firenze, la finale della Coppa Regionale Allievi fra Tau Altopascio e Cattolica Virtus.







Le due squadre hanno guadagnato l’accesso alla finalissima dopo aver superato, rispettivamente, Olimpia Firenze e Firenze Ovest.

Queste le formazioni scese in campo:



Cattolica Virtus - Tau Altopascio 0-2 p.t.

CATTOLICA VIRTUS: Fei, Tafani, Marconi, Gistri, Cramini, Pacifico, Nencioni, Baldesi, Melaccio, Mazzei, Calvetti. A disp.: Allegranti, Mariani, Rellini, Papini, Bussotti, Manetti, Lusini. All.: Francesco Gozzi.

TAU ALTOPASCIO: Donati, Collecchi, Lepri, Pini, Niccolai, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Luisotti, Gaddini. A disp.: Giovannetti, Grasso, Pellicci, Petrilli, Pratesi, Margheri, Sina. All.: Federico Gandini.

ARBITRO: Francesco Martini sez. Valdarno, coad. da Pignatelli di Viareggio e Lombardi di Pontedera.

RETI: 29’ Niccolai, 33’ Luisotti

La partita è subito vivace. Al 4’ la prima occasione per il Tau: sugli sviluppi di un calcio di punizione, deviazione in area di Pinucci che tira a botta sicura, salvataggio decisivo del n.3 della Cattolica Marconi. Si arriva al 25’, la gara si mantiene sostanzialmente equilibrata, con una leggera supremazia territoriale della Cattolica, che gioca bene soprattutto in avanti, con Mazzei-Calvetti e Nencioni di supporto al terminale offensivo di riferimento Melaccio; la squadra di Gozzi è più presente in avanti e ha battuto un discreto numero di angoli. Il Tau si è visto al 17’ con uno spunto del n.11 Gaddini, piuttosto pericoloso ma fermato con sicurezza dalla difesa della Cattolica. Al 29’ inaspettatamente passano in vantaggio gli amaranto: angolo da sinistra del n.11 Gaddini, stacco di testa sul secondo palo di Niccolai che approfitta di un’uscita non perfetta dell’estremo difensore giallorosso Fei e porta in vantaggio il Tau. Al 33’ arriva anche il raddoppio dei lucchesi: Luisotti riceve palla in profondità, si defila leggermente sulla sinistra e batte sul primo palo il portiere della Cattolica Fei. Chiaramente ora la squadra di Gandini è padrona della situazione, anche se la gara è rimasta sostanzialmente combattuta. La Cattolica infatti non demorde e si procura una ghiotta occasione al 36' con una proiezione offensiva di Cramini che tira sul fondo da ottima posizione. Si va così al riposo sul 2-0 in favore del Tau Altopascio, la Cattolica è comunque in partita, anche se sembra difficile che possa recuperare due gol nella ripresa.







