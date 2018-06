Si è svolta questo pomeriggio alle ore 18.00 la seconda semifinale del campionato Primavera fra Inter e Juventus. C’era da stabilire l’avversaria della Fiorentina...





...nella finalissima di sabato 9 a Reggio Emilia e il campo ha emesso il seguente verdetto:



Inter - Juventus 1-0

INTER (3-5-2): Pissardo; Bettella, Nolan, Lombardoni (cap.); Valietti, Emmers, Pompetti, Zaniolo, Sala; Colidio, Belkheir. A disp.: Dekic, Tintori, Rover, Adorante, Schirò. Corrado, Rada, Roric, Gavioli, Zappa, Vergani, Merola. All.: Stefano Vecchi.

JUVENTUS (3-5-2): Del Favero, Vogliacco (cap.), Pereira Serrao, Zanandrea; Di Pardo, Portanova, Fernandes, Merio, Tripaldelli; Olivieri, Jakupovic. A disp.: Loria, Meneghini, Anzolin, Delli Carri, Capellini, Montaperto, Morrone, Morachioli, Abreu De Freitas, Narciso Da Costa, Galvagno, Petrelli. All.: Alessandro Dal Canto.

ARBITRO: Marchetti di Ostia, coad. da Fontemurato e Rinaldi; quarto uomo: Pashuku.

RETI: 49' Zaniolo



Dopo un primo tempo terminato senza reti, la ripresa si apre subito col gol dell'Inter, messo a segno da Zaniolo, che interviene di testa su un angolo battuto da Pompetti. Nella prima frazione infatti, una sola occasione degna di nota, il palo colpito dall’interista Belkheir che si è inserito su un errato retropassaggio di Zanandrea che per poco non costringe Del Favero all’autogol e colpisce di prima intenzione, centrando il legno della porta!

Il gol di Zaniolo alla fine risulterà decisivo, nonostante i tentativi di recupero della Juve, ma l'Inter finisce in attacco e sfiora addirittura il raddoppio nel tempo di recupero.



LA FINALISSIMA

Sarà dunque Fiorentina - Inter la finale scudetto del campionato Primavera 2017/18. Una riedizione della finale dell'anno scorso, che vide la vittoria dei nerazzurri per 2-1, una ghiottissima occasione di rivincita per la Fiorentina!

La gara si giocherà sabato 9 giugno alle 20.45 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.