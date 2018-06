Partite : Finale Coppa Regionale Giovanissimi: Tau e Scandicci in campo Inviato da Sonia Nuzzi 18 letture ) Sono in campo da pochi minuti Tau Altopascio e Scandicci per giocare la finale della Coppa Regionale Giovanissimi. Al campo delle Due Strade, dirette dal signor...





...Adil Bouabib di Prato (assistenti Andracchio e Luti di Livorno), le formazioni guidate rispettivamente da Gabriel Pucci e Filippo Ebeyer cercano di aggiudicarsi il prestigioso trofeo regionale, dopo aver eliminato in semifinale la “bestia nera” Aquila Montevarchi (il Tau) e la sempre temibile Cattolica Virtus (lo Scandicci).



Ecco i due schieramenti pronti per scendere in campo:



Tau Altopascio – Scandicci 1-1

TAU ALTOPASCIO: Likaj, Iannello, Pallanti, Amorusi, Vivai, Caparrini, Bachini, Silvano, Menconi, D’Andrea Pisani, Tavanti. A disp.: Di Biagio, Bartolini, Di Vita, Selmi, Barbato, Ceccarelli, Filieri. All.: Gabriel Pucci.

SCANDICCI: Bait, Paggetti, Marchetti, Bici, Pinzani, Ficini, Bonini, Giannini, Giuntini, Desii, Corsi. A disp.: Posarelli, Cellerini, Faralli, Alecce, Gianassi, Poggianti, Failli. All.: Filippo Ebeyer.

ARBITRO: Adil Bouabib di Prato, coad. da Andracchio e Luti di Livorno.

RETI: 19' Giuntini, 41' Caparrini



L'inizio di gara è equilibrato, Tau e Scandicci si studiano e non pungono. Leggermente più pericolosa la squadra fiorentina, con una conclusione di Giuntini e un calcio piazzato di Ficini; al quarto d'ora si fanno vedere i lucchesi con un contropiede di Menconi, sul qual Bait esce con sicurezza e sventa il pericolo. Al 18' la prima occasione importante è per il Tau, che costringe Pinzani al salvataggio sulla linea su pallonetto a botta sicura di Menconi, che aveva superato il portiere. Sul ribaltamento di fronte, lo Scandicci passa con un eurogol di Giuntini che da 30 metri scaglia un tiro fortissimo che si insacca all'angolino alla destra del portiere Likaj! La reazione del Tau Altopascio non si fa attendere, ma l'unica vera occasione è un gran tiro a botta sicura al 28' di Tavanti, sul quale sfodera una grandissima risposta il portiere dello Scandicci Bait. Si va dunque all'intervallo col vantaggio dello Scandicci.

Nei primi minuti della ripresa non succede niente, lo Scandicci tiene bene, ma al 41' arriva il pareggio del Tau su calcio di punizione dal limite di Caparrini. Dopo il gol, i lucchesi sfruttano l'onda emotiva favorevole e vanno al tiro altre due volte con l'autore del gol Caparrini e in una occasione con Menconi. La gara in questa fase la fa il Tau, lo Scandicci ha perso un po' di brillantezza in attacco. Ma a sorpresa, nonostante un certo predominio (sterile e ben contenuto) da parte dei ragazzi di Pucci, lo Scandicci passa di nuovo in vantaggio: punizione di Ficini all'altezza del lato corto di destra dell'area di rigore del Tau, rimpallo all'altezza del primo palo, interviene Paggetti che, con un bella giocata in acrobazia, spedisce un tiro angolato verso il secondo palo che va ad insaccarsi alle spalle di Likaj. Il Tau non si dà per vinto e al 65' costringe Bici ad un salvataggio sulla linea su colpo di testa a botta sicura del n.18 del Tau Filieri.









