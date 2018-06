Si svolgeranno questo pomeriggio, sul campo “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze, le finali della Coppa Regionale Giovanissimi (inizio ore 17.00) e della Coppa Regionale Allievi (ore 18.30).





Per la categoria 2003 si contenderanno la Coppa le formazioni di Tau Altopascio e Scandicci, arbitro signor Adil Bouabid di

Prato, mentre per il 2001 saranno di fronte Tau Altopascio e Cattolica Virtus arbitro signor Francesco Martini sez. Valdarno.



Come al solito Calciopiu.net seguirà le gare attraverso l'inviato Lorenzo Martinelli.