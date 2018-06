Partite : Juniores Naz.: oggi l’andata dei quarti. Scandicci in Veneto! Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) Oggi pomeriggio saranno disputate le gare di andata dei quarti di finale del campionato Juniores Nazionali. Lo Scandicci di mister Coppetti...





Questi gli altri incontri previsti:



Virtus Bergamo – Seregno Arbitro: Michele Molinaroli di Piacenza

Recanatese – Ostia Mare Arbitro: Davide Giacometti di Gubbio

Pineto – Città di Gravina Arbitro: Fabrizio Pacella di Roma 2



Le gare di ritorno sono in programma per sabato prossimo, 9 giugno.







